Condenado el hombre que secuestró a su hijastra durante 19 años.

MUSKOGEE, Oklahoma, Estados Unidos. Un hombre de 64 años fue hallado culpable de secuestrar a su hijastra cuando ella tenía 11 años. La víctima fue retenida en contra de su voluntad y obligada incluso a casarse con su secuestrador. Durante 19 años la menor fue llevada a México y otros lugares, lapso durante el cual procreó nueve hijos con él.

Documentos presentados en un tribunal de Oklahoma indican que Henri Michelle Piette fue hallado culpable el 6 de junio de secuestro y de viajar con la intención de tener relaciones sexuales con una menor. Enfrenta hasta cadena perpetua si es hallado culpable del cargo de secuestro.

En el 2017, un jurado investigador acusó a Piette de secuestrar a Rosalynn Michelle McGinnis en 1997. Año en el que la menor tenía 11 años, y de viajar con ella para tener relaciones sexuales. McGinnis dio a luz a su primer hijo en el año 2000, a los 15 años.

Al parecer los motivos del hombre se dieron por la ruptura con la madre de McGinnis, por lo que para vengarse raptó a su hija.

The Associated Press por lo general no revela el nombre de las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente. Pero en este caso McGinnis ha hablado de su caso públicamente.

