Un cliente del restaurante Hawksmoor en Manchester puede haber probado uno de los mejores “manjares” de su vida y aún no se da cuenta. Increíble: Hombre pidió un vino, el mesero se equivocó y terminó tomándose una botella de $ 19 millones.

El hombre llegó hasta el local y pidió con su cena un vino Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande de 2001, que tiene un valor de 260 libras, aproximadamente $ 1 millón 100 mil pesos, señala Daily Mail.

Sin embargo, uno de los empleados cometió un “pequeño error” y le trajo una botella de Chateau le Pin Pomerol del mismo año, claro que la gran diferencia estaba en el precio.

Dicho vino costaba nada menos que 4.500 libras, o sea, poco más de $ 19 millones.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night – hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway 😉

— Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) May 16, 2019