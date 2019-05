Indignación por caso de robo y violación del que fue víctima un joven trans

El hecho ocurrió este miércoles en Argentina. Cuando Lucas Mathías Gargiulo de 24 años regresaba a su casa. Indignación por caso de robo y violación a joven trans

Lucas, quien hace un año comenzó con su transformación. Salió la noche del martes con unos amigos y decidió esperar al día siguiente para volver a su casa.

Este miércoles a las 10 a.m. se bajó de un taxi que lo dejó a tres cuadras de su casa. Fue cuando fue abordado por un grupo de hombres.

El joven le contó : “(…) Me interceptan tres tipos que venían en moto; era obvio que me venían a robar. Les entregué la billetera y el celular en el acto, pero aún así comenzaron a golpearme hasta que no di más y me caí al piso. Ellos pensaron que era un chico gay, porque me decían ‘ahora te vamos a hacer machito, puto’”.

Cuenta que después de la frase “te vamos a hacer machito” los asaltantes le bajaron los pantalones. Al ver sus genitales femeninos buscaron la rama de un árbol y lo violaron.

Por su parte Lucas no recuerda, o prefiere no recordad, si hubo o no acceso carnal.

Cuándo por fin llegó a su casa, su tía se percató que estaba sangrando en su zona púbica.

Entonces, decidieron dirigirse a la estación de policía a poner el respectivo denuncio. Sin embargo, los policías solo recibieron la denuncia por robo y agresión, pero no por “violación”.

Por su parte, el joven dice que lo enviaron a un médico forense para su respectiva revisión por la golpiza y no por el abuso. Sin embargo, el médico nunca llegó.

El oficial encargado de la Comisaría Sexta, Juan Reinoso, indicó que la denuncia solo había sido por robo y las lesiones. Asegurando que Garguilo nunca mencionó esto.

Finalmente este jueves Lucas fue al hospital donde recibe su tratamiento médico.

