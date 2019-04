Fotos: hombre encuentra extraña y espeluznante araña con la que horroriza a las redes sociales.

William Williamson, un hombre que reside en la ciudad australiana de Sidney; realizó un horrible hallazgo en su vivienda: una extrañísima araña.

Al no saber de qué tipo de arácnido era, decidió tomarle una fotografía y compartir la imagen por Facebook para intentar descubrir qué era. Logrando una respuesta mayoritaria: era una "araña sushi".

"A primera vista, pensé que esto era un pedazo de sushi", fue uno de los comentarios que recibió; el cual dio pie a una serie de posteos con similar resultado.

Incluso varios encontraron los ingredientes que tenía: arroz, palta y huevos de pescado.

Ante esto, la gente se horrorizó con la araña, indicando algunos que parecía "vómito del conejo de Pascua". Otro en tanto aseguró que "quemaría mi casa entera si aparece acá".

Tras todo el debate si era o no un sushi, apareció una voz experta para poner fin a las dudas; y responder de qué tipo era en verdad la araña.

Meet the bolas spider (Ordgarius magnificus) she catches her prey by swinging a piece of silk with a sticky ball at the end P: G.Anderson pic.twitter.com/nko0A6cNGa

