Fue reclutado para jugar lacrosse, pero no pudo hacerlo porque su cabeza es más grande que cualquier casco

Sin embargo, todos sus sueños se han venido abajo y por una insólita razón: el tamaño de su cabeza.

Alex está viviendo un verdadero drama ya que no hay ningún casco lo suficientemente grande para su cabeza. Por lo tanto no puede jugar como portero de lacrosse, una de las posiciones más difíciles del deporte en EEUU, señala The Boston Globe.

La cabeza del joven tiene una circunferencia de cerca de 65 centímetros; por lo que el “casco más grande disponible”, apenas queda sobre sus orejas.

Cuando estaba en el colegio, un fabricante local le hizo un casco especial. Esto combinando dos diferentes y el implemento fue aprobado por la organización estatal que supervisa la seguridad en los deportes.

Lamentablemente, dicho casco estaba bastante roto y la empresa que lo había hecho ya no está en el mercado. Además, si lograran hacerle uno especial, no estaría aprobado por la NCAA; que es la organización que regula la mayoría de los programas deportivos universitarios.

“Nadie puede creer la pesadilla en la que está atrapado mi hijo”, dijo la madre de Alex, que ve angustiada como la ilusión de su joven promesa se desvanece por su "gigantesca" cabeza.

Fue reclutado para jugar lacrosse, pero no puede hacerlo porque su cabeza es más grande que cualquier casco.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ