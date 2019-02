Iban a arreglar un hueco en la calle pero resultó ser un túnel directo a un banco.

Pensaban que era un simple hoyo en la calle, pero era mucho más que eso. En Florida hallaron un túnel que iba desde una calle directo a un banco.

El Departamento de Obras Públicas se disponía a tapar el supuesto bache en una calle de Pembroke Pines. Pero en ese momento fue cuando descubrieron un túnel de 46 metros de largo con entre 70 a 90 centímetros de diámetro.

Los trabajadores llamaron de inmediato a la policía quienes inspeccionaron el túnel: la entrada estaba en una zona boscosa cubierto con un palé de madera y rodeado de botas de trabajo, un generador de electricidad, una polea con cuerda, una carretilla pequeña y herramientas de excavación, según Gizmodo.

Lo más curioso era que la salida, que daba al banco Chase, no terminaba en la bóveda del recinto, sino que conducía a un cajero automático ubicado en el exterior.

El FBI ahora investiga el caso y pidió a los vecinos que informaran si tienen cualquier sospecha.

Attempted bank burglary. 50 yard tunnel leads to Chase Bank branch at 390 S. Flamingo Road, Pembroke Pines, FL. Call FBI with information 754.703.2000. pic.twitter.com/nK0rZi8QTO

— FBI Miami (@FBIMiamiFL) January 30, 2019