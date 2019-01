Encuentran bolsa plástica flotando en el espacio y sobre la Tierra.

El observatorio Haleakala en Hawai encontró una especie de bolsa de plástico flotando en el espacio que se encuentra sobre la Tierra.

Según informa el Live Science, con base a lo determinado por el Observatorio Northolt Branch de Londres. El objeto se trata de una pieza liviana de material que dejó el lanzamiento de un cohete. Además se encuentra a 1,4 veces la distancia promedio que separa a nuestro planeta de la Luna.

Los astrónomos le otorgaron el nombre de A10bMLz. Adicionalmente calcularon que tiene varios metros de ancho, mientras que pesaría menos de un kilo.

De acuerdo al citado medio, estos objetos se denominan "objeto de bolsa de basura vacía". Y con base a las estimaciones de la Nasa, existirían al menos 500 mil piezas de escombro circulando en los alrededores de la Tierra.

El Servicio Nacional de Satélites Ambientales, Servicio de Datos e Información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica; señaló por su parte que entre 200 a 400 piezas de desechos espaciales ingresan nuevamente a la atmósfera cada año y que la mayor parte se quema antes de golpear la superficie de nuestro planeta.

A109qEX

A109qEX is an Apollo-type potentially hazardous asteroid with a diameter of 120-260 metres. It was first observed on October 21st at ATLAS-HKO, Haleakala, and it made a close approach today, October 23rd, at a distance of 0.024 AU (3.6 million km) from Earth. A109qEX is currently visible at +15.4 mag, moving at a rapid 63 arcminutes per hour.#SpotTheAsteroidNortholt Branch ObservatoriesAsteroid DayNEOShield-2Qhyccd

