Por esta razón se afirma que muy pronto podría ocurrir un grave desastre natural

En Japón y Filipinas se cree que hallar muertos peces de gran tamaño, que viven en el océano profundo, es un presagio de un tsunami o de un terremoto, y precisamente un gran ejemplar apareció varado en la provincia filipina de Negros Oriental, por lo que los habitantes están preocupados.

El tiburon bocagrande encontrado medía cuatro metros de largo.

