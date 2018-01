Política volverá a la prostitución después de 15 años por falta de dinero

Esta política volverá a la prostitución debido a que enfrenta una crisis económica que no ha podido solucionar a través de diferentes medios.

Se trata de Felicitas Schirow, una mujer alemana de 60 años, que anunció a través de sus redes sociales que volverá a ofrecer sus servicios sexuales.

En la publicación dice que ofrece "una hora de placer para caballeros de clase alta" por 200 euros (unos 698.491 pesos).

“El Estado me convierte en una prostituta forzada, por así decirlo, porque la oficina de empleo no me concede ninguna ayuda”, dijo a los medios alemanes.

La política es conocida en Alemania por ser líder en la lucha a favor de las prostitutas, quienes desean que en su país ese oficio sea considerado una profesión y, de esa manera, poder recibir los mismos beneficios que otro trabajador.

Pero Schirow decidió dejar esa lucha a un lado y volver a su antiguo trabajo tras perder su casa y fracasar en varios negocios.

Ella dice que tiene muchas deudas, ya no cuenta con el apoyo que su expareja le brindaba y tiene un hijo de 9 años que debe mantener.

"Un día mi hijo quería cepillarse los dientes y no salió agua del grifo. Me habían cortado el suministro porque no podía pagar la factura. Tampoco tenía 140 euros para pagar una viaje de clase de mi hijo, y eso me avergonzaba", agregó.

Dice la mujer que actualmente debe 10.000 euros de alquiler, 3.400 euros a la empresa de gas y mucho dinero más a su madre.

