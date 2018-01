Video: tiendas de H&M en Sudáfrica son atacadas por el anuncio considerado como racista

Un gran número de manifestantes atacó las tiendas del gigante sueco de la moda H&M en Sandton, suburbio de Johannesburgo, la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica, a raíz de una publicación de un anuncio realizada por compañía, en dicha publicidad se podía ver a un niño negro con un buso con el lema "el mono más 'cool' de la jungla" informa REZA Crime Network en su Twitter.

Según medios locales, en la tienda H&M se oyeron disparos y las autoridades recomendaron a los residentes no acercarse a las tiendas.

La agencia de noticias News24 informa que el partido de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés) estaría detrás de los ataques.

Tras los fuertes disturbios dentro de la tienda, usuarios de Twitter publicaron imágenes en las que se puede ver el terrible estado en el que quedó el lugar.

That @hm nonsense of a clothing store is now facing consequences for its racism. All rational people should agree that the store should not be allowed to continue operating in South Africa. Well done to Fighters who physically confronted racism. pic.twitter.com/cgdedYGoOj

— Floyd Shivambu (@FloydShivambu) January 13, 2018