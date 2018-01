Los reveladores chats del joven asesinado por su novia en Argentina con un amigo

Los chats del joven asesinado por su novia en Argentina con un amigo ahora son la ficha clave para las autoridades en ese país, que intentan descifrar cómo era la relación que la pareja llevaba y que terminó con el crimen del chico de 20 años.

En las conversaciones que tuvo el joven Fernando Pastorizzo a través de su celular con uno de sus amigos revela que Nahir Galarza, su novia, lo golpeó en una fiesta.

Medios argentinos como Clarín y La Nación han publicado la conversación entre los amigos y explican que el joven aparentemente le tenía temor al padre de la joven por ser policía.

Ahora, en medio del proceso que se adelanta contra la joven que confesó haber asesinado a su pareja, la defensa de Galarza intenta demostrar ante la justicia que entre los jóvenes no había una relación formal en el momento del crimen y que ella era víctima de constantes maltratos por parte de Pastorizzo. Sin embargo, las conversaciones que hoy revela la prensa argentina demuestran lo contrario.

A continuación publicamos el texto, sin ninguna modificación, de la transcripción de los chats del joven asesinado por su novia en Argentina:

Fernando.- Casi me desmayé. Filmé un video y me torturaron hasta que lo borré. Pareció película.

Amigo.- ¿Cómo que filmaste un video?

F.- Fue la hija de mil de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos.

A.- ¿Te pegaron mujeres?

F.- Sí, y yo no podía hacer nada.

A.- Mandala a cagar a palo, ahre. Qué hija de re mil p.

F.- Y me decían que si hablaba me iban a salir a decir que yo les pegué.

A.- Le hubieses metido una piña por sorete.

F.- Porque está lastimada hace banda en la pierna, que se cayó no sé dónde. Iba a decir que yo fui, jaja.

A.- ¿Pero cómo te metieron, o fuiste vos y te metiste?

F.- Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado, así lastimado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a hablar. Le juré que no.

A.- Jajaja, pajero, me estás jodiendo… No puede ser tan hija de p…. ¿Y te dijo que era porque vos no querías estar con ella?

F.- Llegué a la esquina y empecé a contarle a todos. Sí.

A.- Jajaja, una buena cagada a palos a esas minas.

F.- Decí que conozco a la tía, al primo. Le conté a ellos.

A.- Tienen caca en la cabeza, denunciala.

F.- Y yo no podía hacer nada.

A.- Pero pajero, está enferma esa mina.

F.- El padre es gorra, ya le dije a la tía y eso. Y ya saben que no puede salir a inventar cosas. Encima yo estaba con una chica y la agarró, le dijo de todo y se fue. Alta rabia.

A.- Jajaja, pajero.

F.- Me hicieron mierda la rodilla, acabo de ver. Con razón me dolía.

A.- Te hicieron p…

F.- Por lo menos espero que me deje tranquilo. Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años.

A.- Esperemos que sí, ahí veo que para Año Nuevo te agarra de nuevo. ¿Pero no te habla ni nada?

F.- No, ni en pedo, no por suerte. Me bloqueó gracias a Dios.

