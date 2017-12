La mujer no pensó en las graves consecuencias de sus actos. Se realizó una liposucción por una promoción y este fue el resultado.

La historia tiene que ver con Mariela Ayala, quien vive en Argentina, y que por su cumpleaños número 31 decidió someterse a una cirugía para tener una figura más esbelta.

De acuerdo con Noticias Caracol, Mariela Ayala cuenta que: “Busqué por Internet cirujanos y di con un doctor que me ofreció una promoción por mi cumpleaños: además de sacarme la grasa de la panza me ponía el excedente en la cola”.

A mediados de año la mujer se sometió al procedimiento y salió bien. Sin embargo, la recuperación en casa no fue como lo pensó. “El dolor se volvió insoportable. No podía caminar y volaba de fiebre. Le mandé un mensaje al médico, le dije que no aguantaba más. Pero no me respondió así que llamé a una ambulancia”.

Cuando llegó al hospital perdió la conciencia y despertó diez días después sin una pierna. Los doctores le contaron que había sufrido un choque séptico, y que por eso debieron amputar su extremidad.

“Cuando vi que me faltaba la pierna lloré, grité y dije que prefería morir a eso. Pero con el apoyo y la contención de mi familia y amigos de a poco empiezo a salir adelante”.

Luego de superar su duelo la mujer comenzó un proceso legal contra el médico y la clínica que la operó.

Se realizó una liposucción por una promoción y este fue el resultado

Captura de pantalla Noticias Caracol

MÁS NOTICIAS DEL MUNDO AQUÍ