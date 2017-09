Vidente español augura cáncer a mujer que lo trató de mentiroso

El hombre es un reconocido tarotista español, que en este caso fue invitado a un programa de televisión que es muy famoso en el país ibérico y que en medio de la señal en vivo le auguró una horrible enfermedad a una televidente que llamó al show televisivo para saber si quedaría embarazada.

"Te dicen que sí con seguridad. Es un embarazo como con tratamiento o como que tengas que controlarte bastante", augura el vidente, que procede a dar las explicaciones pertinentes: "Tienes el as de bastos con el dos de oros, que para mí esto es embarazo y nacimiento, apoyado por el as de aspadas que da confianza y seguridad. Y no tardarás mucho tiempo, ¿eh?".

La mujer no sintió que lo que le estuviese diciendo fuera verdad, así que decidió preguntar si el programa se estaba emitiendo en vivo y que si sí le estaban hablando sobre su caso, a lo que respondieron que sí y tras eso lo trató de mentiroso

"Eres un mentiroso". Al principio, Trivin parece que no ha entendido lo que acaba de decirle y, de hecho, pregunta: "¿el qué? ¿qué dice?". Sin embargo, momentos después, en la segunda tirada para confirmar sus augurios, se venga de la mujer.

"Te marca un embarazo. Te dice que sí te puedes quedar embarazada. Pero también te dicen las cartas, amiga mía, y abre muy bien los ojos, que vas a padecer un cáncer", asegura el vidente, que termina su premonición con una horrible frase por al que es criticado: "Llorarás muchas lágrimas al pie de la cama de un hospital".