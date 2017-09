¿Cuáles son las zonas que se verán afectadas por los huracanes Irma, José y Katia?

El paso del huracán Irma ha dejado una gran devastación en las pequeñas islas del caribe y ha puesto en alerta a las autoridades por su arribo a Miami, pero la preocupación no termina con "Irma" ya que dos ciclones más avanzan por el océano Atlántico.

De acuerdo a la información publicada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos hay alerta por el fenómeno que no se había visto en siete años: el paso de tres huracanes -"Irma", "José" y "Katia"- girando de manera simultánea.

El huracán Irma, el más potente de los tres y que descendió a categoría 4, seguía su recorrido mortal por las islas del Caribe, donde al menos 17 personas han perdido la vida a su paso, mientras Cuba y Florida se preparan para su impacto.

Este ciclón, con vientos sostenidos de 250 km/h, sigue siendo "extremadamente peligroso", advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Tropical storm winds are likely to arrive in the FL Keys and south FL Saturday. Preparations should be rushed to completion. #Irma pic.twitter.com/eto2KVWtgP

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 8, 2017