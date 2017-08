Constituyente de Maduro enjuiciará a opositores por "traición a la patria"

La Asamblea Constituyente venezolana dio este martes un nuevo paso en su ofensiva al anunciar que enjuiciará por “traición a la patria” a líderes opositores, a quienes acusa de promover las sanciones de Estados Unidos contra el país.

Los constituyentes aprobaron un decreto para iniciar “conjuntamente con los órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano”.

Aunque el documento no menciona a nadie en particular, los asambleístas que intervinieron en la sesión acusaron a la dirigencia opositora, y en particular al presidente del Parlamento, Julio Borges, y a su vicepresidente, Freddy Guevara.

“Sabemos que Freddy Guevara es un delincuente y tiene que pagar, que Julio Borges es otro delincuente que tiene pagar, ellos no tienen patria”, arengó la asambleísta Iris Varela, arrancando aplausos de sus colegas, todos chavistas.

“Traición a la patria es…”

La Constituyente decidió además solicitar a los órganos del Estado “el inicio inmediato de las investigaciones” contra los acusados.

El juicio se iniciará ante un llamado del presidente Nicolás Maduro, quien señala a Borges como el principal responsable de alentar las sanciones que prohíben “transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal” PDVSA.

El delito de traición a la patria, según el Código Penal, contempla una pena de 20 a 30 años de prisión.

Tras las medidas del gobierno de Donald Trump, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció el domingo que respalda cualquier sanción contra la administración de Maduro.