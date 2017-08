Imágenes: así se vivó el fuerte temblor en China

Después del fuerte temblor en China este martes, varias imágenes y videos empezaron a circular en redes sociales. En ellos se puede observar la magnitud del terremoto que hasta el momento deja cerca de 5 personas muertas.

Otras 60 personas resultaron heridas, 30 de ellas graves.

El terremoto, uno de los más potentes registrados en China en los últimos años, se produjo a las 21.19 hora local (13.19 GMT) con epicentro en la turística comarca china de Jiuzhaigou, una zona que cada día es visitada por miles de viajeros.

El temblor tuvo su epicentro a 33,2 grados latitud norte y 103,82 longitud este, con una profundidad de 20 kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China, y golpeó una provincia, Sichuan, que en 2008 sufrió uno de los peores seísmos de las últimas décadas, con más de 90.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.

Según los medios oficiales, se han registrado más de un centenar de réplicas del seísmo.

Así varias personas registraron el fuerte temblor en China:

Video taken by tourist visiting the Jiuzhaigou Valley when the M7.0 earthquake hit the area on Tue. 38799 tourists visited Jiuzhaigou on Tue pic.twitter.com/Kx05Agxroa

— People's Daily,China (@PDChina) August 8, 2017