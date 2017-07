Polémica por niño de 12 años que reconoció un asesinato

En el programa de televisión Argentina ‘Periodismo Para Todos’, dirigido por el comunicador argentino, Jorge Lanata, se presentó un caso que ha generado disputa en varios secores de ese país.

El conductor del programa presentó la entrevista con un niño de apenas 12 años quien revela que cometió un asesinato contra una persona transexual. Tras analizar la situación del menor que dijo además haber cometido varios robos, consumir drogas desde los 8 años, la Justicia de ese país ordenó la internación por la fuerza pública, de acuerdo a lo que publica el diario La Nación.

Durante la entrevista el niño cuenta que “Maté a un transa (transexual). Le dí un tiro acá y le salió por acá. Y después le di uno acá…¿Por qué lo mataste?, pregunta el periodista, porque no me quiso regalar una bolsita de droga“.

Sin embargo el periodista coloca en duda de lo que dice el niño “sos muy chiquito y me parecía que no era posible que hayas matado a nadie…que no va a ser posible… no me hicieron denuncia porque era un transa. Porque si era alguien lo iba a pagar. Pero era un transa, no lo pagó nadie”.

Tras la confesión en televisión, la madre del menor según El País de España denunció al periodista, “la madre del menor ha denunciado a Lanata ante la Justicia por exponer a su hijo sin autorización. La legislación argentina prohíbe “exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a niños, niñas y adolescentes en cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres”.

Ahora los periodistas son acusados de “secuestrar” al menor para aumentar el rating del programa.