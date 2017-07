Mujer roba celular, la atrapan y suplica que no la acusen a la policía

Una mujer que se acababa de robar un celular fue sorprendida por la dueña, quien la amenazó con llamar a la patrulla. La ladrona le pidió amablemente que no lo hiciera. En el video se puede ver que con calma la mujer le pide que no la entregue a las autoridades a cambio de regresarle su celular diciéndoles “diles que no les hable por favor y te lo regreso… no seas mala onda tengo a mis hijos” Al parecer los hechos ocurrieron en Puebla, México, mientras la culpable iba acompañada de sus hijos. Finalmente la mujer fue detenida por la policía municipal.