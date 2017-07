Confesó que su padre la violó desde los seis años

Su nombre es Greta Jimena Perogordo Corral. Tiene 17 años de edad y es oriunda de México. Hace menos de un mes confesó por medio de un video que fue publicado en YouTube y en los principales medios mexicanos que su padre, que se presume es un hombre que se mueve en el mundo político, abusaba de ella desde los seis años de edad y que el padre que era un ser amoroso, ante los ojos de los demás, resultó ser pedófilo y violador, según su hija.

La joven asegura que su padre la metía en la cama y abusaba de ella y dice que le preguntaba “Le pregunté ¿papi, por qué me haces esto? Me duele mucho. Empecé a llorar y me contestó que me hacía el amor, y que el amor y el cariño duelen”.

En los perfiles de redes sociales solían ser una familia amorosa, rodeada de lujos, con viajes al extranjero, y compras. La mujer asegura que el padre le compró vehículo desde que tenía 12 años, y que también la incitó a beber y a consumir alcohol.

La joven, que se decidió a denunciar a su progenitor, fue impulsada por su novio, y la madre de su novio, que le dijeron que lo que había pasado no era común y que debía ponerlo al conocimiento de las autoridades.

La joven relató que su madre nunca se percató, pues se encontraba totalmente alcoholizada.

a primera vez que Gretta escapó de su casa tenía 16 años y lo hizo con su novio, un joven 5 años mayor que ella, luego de que le confesará las terribles cosas que su padre, con el consentimiento de su madre, le hacía desde que tenía 6 años.

“Me acuerdo que cuando tenía 6 años me invitaba a su cama, donde estaba acostado. Me ponía encima de su cuerpo. Me decía: ven, súbete. Como era niña, imaginaba que era inofensivo. Me ponía a saltar, creyendo que era un juego. Le pregunté a mi mamá, las razones y contestaba que es normal, que no pasaba nada”.