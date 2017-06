Instructor de 'bungee' podría ir a la cárcel por homicidio

Un terrible hecho se registró en España, cuando una joven de 17 años de Países Bajos, que estaba por saltar de un puente con miras a practicar ‘bungee jumping’ en la noche y era la última en saltar de su grupo de amigos.

El instructor le gritó “No jump, it’s important, no jump”(No saltar, es importante, no saltar) a Vera Mol que estaba al borde de un puente de más de 40 metros de altura, pero ella entendió “Now jump, it´s important, now jump” (salta ahora, es importante, salta ahora).

Según como lo documenta The New York Times, la menor saltó y se precipitó hacia el suelo, pues el arnés no estaba asegurado aún. La muerte de la joven se ha convertido en un problema para la empresa que prestaba los servicios turísticos, pues según la Fiscalía, no capacitaron bien a su instructor que aseguró no tener un perfecto dominio del inglés y que en vez de haber dicho “no jump”, debió decir “Don’t jump”, no saltes.

El hombre, instructor de la compañía Aqua21 Aventura podría ir a la cárcel por homicidio culposo.