Pose de bebé recién nacido se toma las redes sociales

La foto de un bebé recién nacido se vuelve viral en el mundo por la pose inusual.

Inicialmente fue publicada por el periódico Times of India y al poco tiempo empezó a ser compartida por miles de personas alrededor del mundo.

Muchos la han transformado en meme, mientras otros se preguntan ¿en qué estará pensando?

Lo curioso de la foto es que el bebé, con solo pocas horas de nacido, puso sus manos debajo de su cabeza, como si estuviera muy relajado, pensando en algo.

“La pose resulta curiosa, justo cuando la mayoría de recién nacidos generalmente permanecen inquietos, llorando o dormidos”, dice Noticias Caracol.

When you are just born and your parents already started to ask about your plans. pic.twitter.com/b82S4cG9OL

— R E B E L (@GadhviLaxman) June 11, 2017