En vivo: así transcurre caos por tiroteo en San Francisco

Las fuerzas policiales de San Francisco respondieron a un tiroteo que tuvo lugar en las instalaciones de la empresa repartidora de paquetería UPS (USP, por sus siglas en inglés). El hecho ha dejado un saldo de al menos 2 muertos y 5 heridos, informa medios locales citando a fuentes policiales.

Según informa el medio, el tiroteo ocurrió alrededor de las 9 a.m. El atacante habría sido neutralizado por la policía tras dispararle y trasladado a un hospital. Ningún policía resultó herido.

#SFPD PIO is responding out to the scene. Media staging area will be at 17th and Potrero Ave. pic.twitter.com/HabDSp32xi

— San Francisco Police (@SFPD) 14 de junio de 2017