Se inyectó heroína y consiguió que su hijo dejara las drogas por siempre

Serguéi Gnatovskiy vio una vez más cómo su hijo había reingresado a la heroína luego de decirle que se iba a rehabilitar, al encontrarle un paquete en un cajón. Entonces, recurrió a algo muy drástico. Se inyectó la heroína que encontró y casi se muere de sobredosis.

“Si no paraba, haría lo mismo que él”dijo el hombre, citado por el periódico “The New York Post”. El ucraniano vive en Nueva York con su hijo Maykl, que tiene 23 años. La madre del joven lo echó por drogadicto. Desde entonces el hombre trata de ayudar a su hijo y ha hecho de todo para no perderlo.

En esta ocasión, el joven se percató de que su padre sufría una sobredosis y le aplicó primeros auxilios. Lo sometió a reanimación cardiopulmonar y usó el spray nasal Narcan. Ya con ayuda médica, su papá se sintió mejor y el hijo le gritaba asustado que estaba loco. Ahí le dijo que no quería volver a hacerlo y que en serio, sí se quería rehabilitar.

Los dos ya tienen una notificación de desalojo por sus constantes peleas. Por ahora, Serguéi espera que su hijo haya aprendido su lección.