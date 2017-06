Ataques terroristas en Londres dejan 6 fallecidos, múltiples heridos y a 3 atacantes abatidos por la policía

“En esta etapa, creemos que seis personas han muerto además de los tres atacantes muertos a tiros por la policía. Y al menos 20 heridos han sido llevados a seis hospitales de todo Londres”, expresó Mark Rowley, comisionado adjunto de la policía londinense.

Scotland Yard aseguró que los hechos ocurridos están siendo tratados como ataques terroristas y ta disponen de una investigación completa que está en marcha.

Hasta el momento, la policía informó los siguientes hechos:

Además de informar de los afectados por los ataques ocurridos en el puente de Londres y en el Mercado de Borough, realizaron una petición a los habitantes de la zona estar vigilantes y ante cualquier imagen o video que tengan de los hechos, pasárselo a la policía o subirla en el siguiente link www.ukpoliceimageappeal.co.uk .

Any images or videos of #LondonBridge & #BoroughMarket incidents can be shared with police here https://t.co/LOxDkDtC0E

AC Rowley confirmed “At this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police."