Menor de edad decidió quitarse la vida como “regalo de Día de la Madre”

La situación se habría presentado en México, según reportó el Diario de Nueva York, el menor de 11 años habría decidido quitarse la vida por falta de cariño de parte de su madre. El joven dejó una carta antes de acabar con su vida, donde explica las razones por las cuales lo hizo.

Este es el texto publicado por el medio de comunicación:

En este día de las madres, solo quiero que te sientas la mujer más feliz del mundo. Además, tú me decías a diario que tu felicidad se fue cuando yo nací. Pues fui la causa de que mi papá se marchara de la casa.

Hoy quiero remediar las cosas y que hagas de cuenta que nunca nací. Me dijiste que nunca me mirarías con amor, pero yo siempre te admiré y te vi como la mejor de las madres.

Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces. Creo que el mejor regalo que te pueda dar en este día es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Pues hoy quiero hacerte la mujer más feliz del mundo. Te quiero mucho mami, feliz día de las madres.

Cuando la madre encontró a su hijo colgado de una viga, salió de la casa ante el temor de que la responsabilicen por el suicidio del menor, las autoridades intentan dar con su paradero.