Hillary Clinton quiere ganar las elecciones de Estados Unidos con una app

Hillary Clinton quiere convertirse en la primer mujer presidenta de Estados Unidos y sus seguidores están dispuestos a todo para lograrlo.

Para ello, un grupo de seguidores del partido Demócrata desarrollaron la app #NeverTrump; con la que se preparan para intercambiar votos con aquellas personas que quieran votar por un candidato independiente.

El funcionamiento es sencillo. Basta con descargarla en Google Play o en la App Store. Registrarse con su correo electrónico y seleccionar el estado en el que van a votar y el candidato por el que votarán (que no sea Donald Trump).

Inmediatamente les abrirá un chat en el que ustedes podrán intercambiar su voto por uno de Hillary Clinton.

¿Funciona la app de los seguidores de Hillary Clinton?

Sí. Además de ser funcional, #NeverTrump es totalmente legal. El objetivo es lograr que Hillary Clinton tenga los votos necesarios para ganar, principalmente en los estados clave (también llamado swing-states, o estados columpio).

Para que Hillary Clinton se convierta en presidenta de Estados Unidos necesita obtener 270 votos del Colegio Electoral. ¿Qué significa esto? Que el voto popular no es el que decide el presidente del país.

Los electores votan y, en al menos 48 estados y Washington DC, el candidato con más sufragios se lleva los votos electorales totales. Cada estado tiene un número de votos distinto, dependiendo de su población y cantidad de representantes en la Cámara.

Lo que significa: Hillary Clinton puede ser presidenta solamente con haber unos cuántos estados. Entre ellos, estados clave o columpio como Florida, que no tiene una intención clara de voto y puede ser ganado por cualquiera de los dos partidos.

var VideoTV=”cyVRysZT8Xg/country/”+nombre_pais(return_pais())+”/section/noticias/device/Desktop/type/embed/true/false/volume/0″;

El objetivo es detener a Donald Trump

Amit Kumar, un desarrollador de la empresa desarrolladora Trimian, es el inventor de la app.

“Muchos electores prefieren no votar porque sienten que su voto no tiene importancia; especialmente si viven en un estado que tradicionalmente vota igual. La aplicación #NeverTrump cambia eso y permite que los votantes inclinen la balanza a favor de su candidato”, explicó en entrevista con el periódico “The New York Post“.