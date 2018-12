Esto es todo lo que deben de saber de la próxima caminata espacial

Publicidad





























La Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA, realizará las caminatas espaciales número 189 y 190 de su historia y ustedes pueden seguirlas muy de cerca.

Fue el 3 de junio de 1965 cuando la agencia espacial realizó su primera caminata espacial.

Sucedió durante la misión “Gemini 4”, cuatro años antes de que el ser humano pisara la Luna.

Tuvo una duración de 23 minutos y comenzó sobre el Golfo de México, para terminar sobre Hawaí. En la fotografía tomada por el comandante James McDivitt, se puede observar en el fondo al Océano Pacífico cubierto de nubes, mientras que al frente se ve al astronauta Ed White, el primer estadounidense en hacer una maniobra de este tipo.

Meses antes que White, el 18 de marzo de 1965, el ruso Alekséi Leónov se conviritó en el primer astronauta en realizar una caminata espacial. A sus 81 años de edad, es el último sobreviviente de los viajeros del programa Vosjod, el primero con el objetivo de descubrir el comportamiento de los humanos en el espacio.

Leónov estuvo fuera de la nave 23 minutos y 41 segundos. Pasó la mitad de ese tiempo en movimiento libre, a unos cinco metros de la nave. El traje se empezó a hinchar y eso dificultaba los movimientos del astronauta, quien perdió el control de la situación. Sin consultar al equipo en la Tierra, el ruso decidió bajar la presión interna del traje, con lo que pudo entrar por la escotilla y salvar la vida.

Mañana, será un día histórico para la NASA, pues el astronauta Scott Kelly tendrá su primera caminata espacial.

La caminata tendrá una duración de seis horas y 30 minutos, aproximadamente y se encargarán de darle mantenimiento a la Estación Espacial Internacional.

Además, será la primera vez que Kelly salga de la EEI, donde ha vivido los últimos 212 días. Su objetivo es permanecer un año en el espacio, siendo el primer astronauta en hacerlo con el fin de investigar los efectos en el cuerpo humano.

La caminata espacial se transmitirá en vivo desde las 6:30 AM hora del Este de Estados Unidos (México y Guatemala 4:30 AM, Colombia y Ecuador 5:30 AM, Puerto Rico y República Dominicana 6:30 AM, Chile 7:30 AM) a través de NASA TV.

Pueden seguir la señal aquí en vivo.