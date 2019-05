El fin de una era: ¿Ya no podremos reventar el plástico de burbujas?

Publicidad



























So they’re discontinuing bubble wrap?! What is happening to the world?! #savebubblewrap — Rebekah Evans (@bekah_neevans) julio 3, 2015

After much nagging I’ve allowed my champion boy to go back to school. #bubblewrap #headgear pic.twitter.com/bxQcfLmdBj — Alison Court (@Alison_Court) junio 26, 2015

It warms our bubbly heart to see the responses from concerned #BubbleWrap fans. Fear not! #WeWontStopThePop We’re just expanding our family. — Bubble Wrap Brand (@BubbleWrapSEE) julio 2, 2015

El plástico de burbujas de aire es uno de los productos más populares para reventar con los dedos porque, según diversas personas, ayuda a relajarlos; aunque no a todos les gusta el clásico sonido que producen.

Utilizado para proteger productos con la finalidad de que no se rayen o se dañen en sus cajas, el plástico de burbujas provocó la tristeza de muchos porque, según The Wall Street Journal, la compañía productora Sealed Air, ya no fabricaría su famoso producto inventado en 1960.

“iBubble” sería el nuevo material mejorado cuyas burbujas ya podrán explotar, lo que ayudará a reducir el tamaño de las cajas de productos al momento de ser enviados. Aunque las empresas que lo adquieran deberán tener una bomba especial de aire para inflarlas.

A través de las redes sociales, una gran cantidad de usuarios protestaron y emitieron comentarios por la desaparición del famoso plástico con hashtags como #BubbleWrap o #SaveBubbleWrap.

Después de observar la respuesta de los usuarios, Sealed Air indicó en su cuenta de Twitter que en realidad no desaparecerán el plástico y solamente ampliarán su gama de productos. “Nuestro burbujeante corazón se siente reconfortado al ver las respuestas de los preocupados fanáticos del #BubbleWrap. ¡No teman! #NoDetendremosElPop Simplemente estamos ampliando nuestra familia” .

En la galería de fotos les mostramos los mejores memes del plástico de burbujas. Para leer la información desde un smartphone o tablet, seleccionen “pantalla completa” y después “mostrar texto”.