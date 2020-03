Apenas bajó del avión, instauró su queja ante la cancillería de su país. “Hablé con la embajadora (Mónica Lanzetta Mutis, embajadora de Colombia en la India) y me dijo que no tenía cómo darme una noche en un hotel. Eso no se lo hace un país a un ciudadano desaparecido“.

Lanzetta Mutis le dijo que no podía hacer nada por él, ya que la embajada no tenía recursos para eso. “Le dije: ¿y dónde duermo esta noche si no consigo tiquete? Me dijo: ‘la embajada no tiene recursos para eso’… ¿Cómo es posible que un país no tenga 150 dólares para hospedar una persona que lleva 3 días durmiendo en el piso?“, declaró Malagón para la cadena colombiana Noticias Caracol.

Malagón durmió varios días en un aeropuerto y aseguró que sin embargo estaba “muy agradecido con la gente de Nepal por su ayuda”.

Sin embargo, aclaró en Blu Radio que pedía era apoyo moral. “No quería dinero. Quería que me ayudaran con el vuelo (desde Nueva Delhi) porque me estaban cobrando una penalidad”.