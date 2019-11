Conozcan a la latina que desea viajar a Marte en el proyecto Mars One

Publicidad

























Es de Bolivia, vive en Reino Unido y espera ganar un boleto a Marte sin regreso. La joven de 20 años Zaskia Antelo conversó con Publimetro sobre proyecto de la fundación Mars One, que pretende establecer la primera colonia de humanos en ese planeta.

Antelo fue una de las 100 personas que han sido escogidas para pasar a una tercera ronda eliminatoria (200 mil personas aplicaron para el proyecto), a fin de escoger a las 24 personas que viajarán a Marte.

Esto fue lo que nos contó la universitaria:

¿Qué estudias en Reino Unido?

– Estudio Relaciones Internacionales y Antropología.

¿Qué te motivó a participar?

– Mis metas en la vida siempre han sido poder devolverle algo a mi familia, mi ciudad, mi país, mi planeta y a mí misma. Esto me ayuda a lograr todas estas cosas, además de todo lo que aprenderé, quiero vivir y experimentar lo que mas pueda, así podré morir tranquila, voy aprovechar todas las oportunidades que se me han dado en esta vida.

¿Qué piensa tu familia de esa decisión?

­–No les agrada la decisión para nada. En especial a mi mamá, pero dicen que cualquier decisión que tome me van apoyar y ojalá sea lo mejor para mí.

¿Cómo te sientes de ser la única participante de habla hispana que entró al grupo de los 100?

– ¡No me lo esperaba! No me agrada la idea de ser la única latinoamericana de habla hispana. Realmente esperaba poder encontrar más hispanos, pero me hace feliz saber que hay una brasileña entre nosotros todavía.

¿Has contactado o hecho amistad con alguno de los otros participantes?

– Sí, he contactado por Facebook a una estadounidense que es muy activa en publicar cosas sobre el proyecto y ella también está entre los 100. Acabo de seguir dos páginas de otros dos candidatos de los 100.

¿Qué instrucciones te han dado? ¿Cuál es el siguiente paso tras esta elección?

– Todavía no sabemos, lo único que nos han dicho es que nos conozcamos a nosotros mismos, cada pequeño detalle que nos gusta o disgusta en nuestra vida diaria, por que de eso va depender la siguiente agrupación.

¿Sientes que estás preparada mentalmente para el proceso?

– Por ahora creo que voy bien, pero por supuesto que más adelante me enfrentaré a nuevos retos, los cuáles tendré que adaptarme.

De ser escogida, ¿qué cosas quisieras hacer durante el tiempo que estés en la Tierra? ¿Qué sería tu prioridad?

– Uy, vivir. Pasar tiempo con mi familia, y mi mamá. También ir a todos los conciertos de mis bandas favoritas, viajar y conocer lugares. Me gustaría mucho ir a India y a Nepal pronto.

Si solo pudieras llevarte tres artículos a Marte, ¿cuáles serían?