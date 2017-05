Cinco cosas que debes saber sobre la Cumbre Iberoamericana

Publicidad





















Aquí te decimos la importancia que tiene este evento para la región y las anécdotas que han surgido a lo largo de su historia

1. ¿Qué es?

Cuando se conmemoró el V Centenario del encuentro entre dos mundos, España sugirió realizar una Cumbre Iberoamericana, propuesta que fue bien recibida por México que planteó imprimirle un alcance político y abocarse a la identificación de temáticas e intereses comunes a fin de lograr una mayor coordinación y cooperación entre los países iberoamericanos.

Así, el 18 y 19 de julio de 1991, en la Ciudad de Guadalajara, se realizó por primera vez la Cumbre. En esa ocasión encabezada por Brasil, España y México.



2. ¿De qué se trata?

Según señala el sitio oficial de la Conferencia, www.segib.org, la Cumbre privilegia el diálogo, la cooperación, la consulta y la concertación política. Se trata de una conferencia diplomática del más alto nivel donde acuden los Jefes de Estado y de Gobierno de 22 naciones iberoamericanas quienes reflexionan sobre temas prioritarios del entorno regional e internacional. Los países miembros son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Andorra que se integró en 2005.

3. ¿Cómo trabajan?

El país anfitrión es el que propone un tema central, el cual se plantea en las reuniones. Al finalizar se elabora una Declaración Política, así como otros comunicados especiales. Los puntos prioritarios que siempre se han tratado son la educación, la sanidad, la cultura, el empleo, la integración y la inmigración. Además de otros a nivel global como el terrorismo, el desarme o el fortalecimiento de las democracias.



4. Veracruz, la sede

Este 2014, el municipio de Boca del Río, Veracruz, será el anfitrión de este evento. La inauguración oficial de la Cumbre se llevará a cabo el lunes 08 de diciembre por la tarde y será encabezada por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, previo a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. Este año nuestro país impulsará un formato dinámico que permita un intercambio más franco y directo entre los mandatarios y que alcance resultados muy concretos en beneficio de la sociedad.



5. Algunas curiosidades

Durante su historia, la Cumbre ha sido testigo de diversas anécdotas entre los líderes, algunas simpáticas y otras no tanto. Por ejemplo, en 1995, en Bariloche, Argentina, el presidente Carlos Menem ordenó menús personalizados para cada uno de los gobernantes supervisados por un grupo de especialistas en alimentos. En 2004, un fuerte sismo en Costa Rica sacudió los aposentos de los mandatarios, que recibieron en plena madrugada instrucciones para colocarse bajo el marco de las puertas. Y el más famoso, sucedió en 2007, cuando el rey Juan Carlos llamó la atención al entonces Presidente de Venezuela, Hugo Chávez con el famoso “por qué no te callas” en Santiago de Chile.

“Muy Rey será, pero no me puede hacer callar. Yo también soy jefe de Estado y elegido tres veces”, le contestó Chávez al soberano español, principal promotor de la Cumbre.