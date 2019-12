Ancentros de los humanos consumían alcohol hace 10 millones de años

Publicidad































Investigadores del Santa Fe College, en Florida, han descubierto que los seres humanos comenzaron a beber alcohol hace diez millones de años, mucho tiempo antes del que los científicos habían estimado.

Los investigadores analizaron el gen ADH4, el cual produce las enzimas necesarias para que el cuerpo procese el etanol, principal compuesto químico de las bebidas alcohólicas. De acuerdo con el estudio publicado por en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, el gen ADH4 apareció cuando los seres humanos comenzaron a comer las frutas fermentadas caídas de los árboles.

“Las propiedades catalíticas en evolución de estas enzimas demuestran que nuestros antepasados simios fueron capaces de metabolizar el etanol en el momento en que comenzaron a usar el suelo del bosque, hace diez millones de años“, aseguró el investigador Matthew Carrigan, autor del estudio.

“Estos resultados nos ayudan a imaginar cómo interactuaban los primates entre sí, hace diez millones de años”, aseguró la antropóloga de la Universidad Estatal de Nuevo México, Brenda Benefit, quien no estuvo involucrada en el estudio, informa la revista Science.