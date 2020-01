Publicidad



























Investigadores de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, en conjunto con la Universidad de Nebraska, han descubierto un virus que podría infecta el cerebro de los seres humanos, deteriorando sus funciones cognitivas.

Los científicos se encontraban en medio de una investigación totalmente distinta, cuando descubrieron en el ADN de las gargantas de los voluntarios un chlorovirus, conocido como ATCV-1, el cual se encuentra en las algas verdes en lagos de agua dulce y estanques, según publicaron en el Proceeding of the Nacional Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos.

De 90 participantes, 40 dieron positivo para el ATCV-1. Los científicos demostraron que aquellas personas que tenían el virus, arrojaban los peores resultados en las pruebas para medir el procesamiento y la capacidad de la atención visual. “Este es un claro ejemplo de que los microorganismos que viven en nosotros pueden afectar nuestro comportamiento y nuestro pensamiento“, aseguró el Dr. Robert Yolken, director del estudio.