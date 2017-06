ÉBOLA: Enfermera que salió de aislamiento obligatorio promete no ir a lugares públicos

Publicidad

































Kaci Hickox, la enfermera estadounidense que fue puesta en aislamiento obligatorio a pesar de no tener síntomas de Ébola, indicó que no se expondrá a espacios públicos, reseñó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Según ese medio, la enfermera detalló su molestia, ya que estuvo en una tienda de campaña médica en un hospital de Nueva Jersey. Esta fue detenida en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el pasado viernes tras las nuevas restricciones a quienes viajan desde países con Ébola.

Esta fue trasladada hoy a su hogar en Maine. Hickox alegó que tomará acciones legales. “Sin duda, entendemos el deseo de los trabajadores de salud de llegar a casa después de hacer un buen trabajo en África Occidental”, dijo el gobernador de Maine Paul LePage en un comunicado. Sin embargo, el político destacó que continuarán con las nuevas medidas a fin de evitar más casos de Ébola.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, un total de 10 mil 141 personas se han contagiado de Ébola, de estas cuatro mil 922 han fallecido.