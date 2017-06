Fotos: Así esta fotógrafa se despidió de la perra que tuvo por 16 años

Publicidad































Cuando la fotógrafa María Sharp descubrió que su perra iba a morir decidió hacer algo especial para recordarla.

Sharp pensó hacer una sesión de fotos, esto con la ayuda de la también fotógrafa Suzanne Price. En su blog Maria Sharp, la joven de 24 años detalla que ha estado durante 16 años con el perro.

“La traímos de la perrera cuando yo tenía siete años“, expuso Sharp en su blog. Esta también añadió que “en ese momento éramos mi mamá y yo en la casa. Chubby añadió algo que nuestra familia realmente necesita. Chubby era mi persona. Era la persona a la que yo corría al llegar a casa para contarle sobre mi día. Ella me enseñó a escuchar, me enseñó cómo amar y cómo ser un amigo”.

Sharp destaca en el blog que hacía dos años que sabían que algo no andaba bien con la salud de Chubby. Explicó que primero le dieron cataratas, luego luego comenzó a perder fuerza en sus patas y después siguió empeorando hasta que supieron que no había marcha atrás.

“Chubby básicamente ha estado en todos los años importantes en mi vida. Ella vio cuando me gradúe de la escuela secundaria, cuando fui y me gradué de la universidad, y conocía la mayor parte de mis amigos. Siempre podía detectar un mal novio. Y si no les gustaba mi perra claramente estaban locos (infalible). Ella estuvo allí para mí cuando me mudé de casa y ninguno de mis amigos estaban alrededor. Ella me vio empezar mi propio negocio y cumplir mi sueño como convertirse en un fotógrafo de bodas”, detalla Sharp en la entrada del blog, que, según explicó, redactó mientras la perra aún vivía, ya que no lo podría hacer luego por lo emocionalmente afectada que estaría.