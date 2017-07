“Jesús nunca existió”: Asegura el historiador Michael Paulkovich

Publicidad



















El historiador estadounidense Michael Paulkovich argumenta que no existió Jesucristo y que, de hecho, es una leyenda urbana. Según él, 126 escritores de aquella época y los siglos siguientes a la supuesta crucifixión de Jesús ni siquiera mencionan su nombre, reseñó el sitio Daily Mail.

Para él, la falta de menciones respecto a Jesucristo indican que nunca existió realmente y que pudo haber sido inventado por las personas que querían tener un líder a quien seguir.

En su libro The Meek, el investigador afirma que le parece bastante extraño que Jesús no sea mencionado por muchos escritores de aquel tiempo. Detalla que la vida del Mesías nunca fue revelada, ni siquiera por sus discípulos. “El apóstol Pablo no sabía ni dónde ni cuando vivió Jesús y considera la crucifixión como una metáfora”, informa el mismo medio.

Según sus estudios, que están en el libro recientemente publicado, solamente un libro contiene la única mención de Jesús, llamado Las Guerras Judías, escrito por el historiador romano Flavio Josefo en el 95 DC, pero la mención puede haber sido agregado por el editor en una reedición, afirma Paulkovich.

La teoría del historiador ha causado diversas controversias, y contradice completamente la historia de Jesucristo, la cual menciona que fue un judío de Galilea y que causó un gran cambio en la humanidad por su actos y su manera de pensar.