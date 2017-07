¿Qué sigue tras el primer caso de ébola detectado en Estados Unidos?

Publicidad

































El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó el primer caso del virus de Ébola detectado en Estados Unidos.

“Identificamos a todas las personas que pudieron tener contacto con él”, comentó en conferencia de prensa el doctor Tom Frieden, director del CDC. “Ébola no se transmite por alguien que no haya estado en contacto con él. No tengo dudas de que controlaremos este caso y que no se esparcirá aquí”, aseguró.

Al respecto, hablamos con la doctora Muriel Ramírez Santana, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología.

“En ese caso la autoridad que corresponda tendrá que evaluar a las personas que tuvieron contacto con él, mantenerlo en vigilancia controlada por 21 días por lo menos, que es el periodo de incubación y ver si no hubo transmisión desde el caso hacia otra persona”, comenta la doctora Ramírez.

“El manejo del caso en el hospital en el que se encuentre será con las precauciones universales que están adecuadas para estas situaciones”, finalizó la doctora Ramírez Santana.