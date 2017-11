10 puntos para comprender qué está pasando en Hong Kong

Publicidad



























Durante los últimos días, miles de personas han salido a las calles de Hong Kong para realizar protestas, las cuales han sido disueltas por la policía. Pero, ¿qué piden? ¿Qué sucede? A continuación enumeramos diez puntos que deben conocer para entender el conflicto actual en Hong Kong.

1. ¿Por qué protestan?

El pasado 31 de agosto China anunció que en el año 2017 el presidente de Hong Kong será elegido por el pueblo. Los candidatos serán seleccionados por un comité conformado por las autoridades de Pekín. Los habitantes de Hong Kong reclaman más libertades políticas y una participación más amplia de este ejercicio.

2. ¿Quiénes protestan?

El movimiento de defensores de la democracia se hace llamar “Occupy Central with Love and Peace”. Fue fundado por el profesor de la Universidad de Hong Kong, Benny Tai Yiu-ting, y está conformado en su mayoría por jóvenes estudiantes.

3. La vida cotidiana en Hong Kong

Los bancos y las escuelas han cerrado en los últimos días. Algunas compañías le han pedido a sus empleados permanecer en casa. Durante las protestas existe caos, ya que se escuchan rumores de disparos o de que la milicia china ha entrado en acción.

4. Lo que el gobierno de Hong Kong opina

“El gobierno de Hong Kong está seguro de su oposición a las acciones de ocupación ilegal realizadas por Occupy Central. La policía debe seguir manipulando la situación de conformidad con la ley”, comentó en un comunicado CY Leung, encargado de gobierno de Hong Kong.

Y es que para replegar a los manifestantes, la policía ha utilizado bombas lacrimógenas y ataques con gas pimienta. Este hecho fue condenado en un comunicado por el gobierno de Reino Unido: “Es importante que Hong Kong conserve sus derechos y que sus habitantes puedan practicarlos conforme a la ley”.

5. ¿Y en China qué se piensa?

Mientras que la tensión aumenta día con día, el líder del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, no ha emitido alguna declaración oficial hasta el momento.

6. Esta es la voz de los manifestantes

Por su parte, la usuaria de YouTube Kaiser Ks publicó un video que se ha vuelto viral en las últimas horas. En la grabación menciona: “Miles de jóvenes estábamos sentados en la Casa de Gobierno pidiendo una verdadera elección y una democracia real. Sin embargo, enviaron a la policía con armas y escudos para desalojar nuestra manifestación pacífica. Somos gente inocente”.

7. La reacción internacional

En diferentes partes del mundo se están realizando protestas en apoyo a los manifestantes de Hong Kong. Algunas de ellas se han dado en sitios como Nueva York o Perth, Australia.

8. Una protesta especial

Durante las manifestaciones, los jóvenes han sido captados realizando sus tareas escolares, así como recogiendo la basura que han dejado. Además, han dejado notas disculpándose por las molestias ocasionadas.

9. Habitantes de Taiwan han manifestado su apoyo a Hong Kong.

Taiwán y China se separaron en 1949, después de una guerra civil entre comunistas y nacionalistas, quienes huyeron a Taiwán, territorio que ha sido auto gobernado desde entonces, convirtiéndose en una democracia vibrante, capaz de elegir a su propio presidente y legislatura.

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza militar para recuperar Taiwán, al cual considera “una provincia renegada”.



10. La democracia en Hong Kong