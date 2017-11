Millonario renuncia al dinero tras reclamo de su hija:

Publicidad





















El ex CEO de la firma de inversión PIMCO, Mohamed El-Erian, quien ganó 100 millones de dólares en 2011, confesó los motivos de su renuncia. No fueron pérdidas en la compañía o algún otro tipo de problema. Lo que lo llevó a abandonar el éxito económico fue una carta escrita por su hija de 10 años, en la cual estaban 22 momentos especiales que él se había perdido por estar trabajando.

El hombre, de 56 años de edad, comentó que “el aviso” llegó cuando discutía con su hija sobre el cepillado de dientes, fue entonces cuando ella dejó una hoja de papel en su habitación: “Era una lista de los eventos importantes que me había perdido por estar trabajando. Me sentí mal y me puse a la defensiva. Tenía una excusa para cada uno, pero me dí cuenta de que no estaba reservando el suficiente tiempo para ella”, mencionó El-Erian.

Desde enero de este año (fecha en la que renunció) ha tenido tiempo para realizar labores domésticas junto a ella y conseguir un empleo que le permita estar más tiempo a su lado, de acuerdo a información publicada por el sitio australiano de noticias 9News.