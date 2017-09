Barroso alerta de un "punto de no retorno" en Ucrania si no disminuyen las tensiones

Bruselas, 30 ago (EFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, dijo hoy que todavía cree posible una solución política en Ucrania, pero advirtió que el conflicto podría llegar a un “punto de no retorno” si la escalada de tensiones continúa por parte de Rusia en el este de ese país.

“Estamos ahora en una situación muy grave, dramática. Podríamos ver una situación en la que alcancemos el punto de no retorno. Si la escalada continúa, este punto de no retorno puede llegar”, señaló Barroso en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente ucraniano, Petró Poroshenko.

Sin embargo, dijo que cree que “todavía no es demasiado tarde para encontrar una solución política” a la crisis en Ucrania.

Bruselas, 30 ago (EFE).- La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, pidió hoy enviar material militar para apoyar a Ucrania frente a Rusia y aumentar las sanciones comunitarias a Moscú mediante un embargo de armas completo, después de la denuncia de Kiev de movimientos de soldados en su territorio.

“Necesitamos apoyar militarmente y enviar material militar a Ucrania”, indicó la mandataria lituana a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes europeos que se celebra hoy en Bruselas.

Grybauskaité dijo que la situación en el este de Ucrania está empeorando y existen pruebas de la implicación directa de Rusia.

“Rusia está en estado de guerra contra Ucrania, contra un país que quiere estar más cerca de la UE, y eso significa que Rusia está prácticamente en guerra con Europa”, alertó.

“Tenemos que tenerlo en cuenta, no esconderlo por más tiempo y emprender acciones”, añadió.

Insistió en que hay que “ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia y a defender su territorio y su pueblo, especialmente con material militar”.

Grybauskaité aclaró que no cabe esperar este tipo de respuesta de la UE, sino de la OTAN, que tiene que hacer más, y expresó su confianza en que se siga avanzando al respecto en la cumbre que la Alianza celebrará la próxima semana en Gales (Reino Unido).

“Mejor esperar más de la OTAN; de la UE, es más sanciones económicas”, matizó.

En su opinión, las sanciones europeas deberían incluir un “embargo completo” sobre material militar a Rusia y afectar a los contratos actualmente en vigor.

Las sanciones aplicadas hasta ahora no han funcionado, según la presidenta lituana, porque han sido “muy generales, no lo suficientemente específicas y para contratos futuros; no se aplicaron a contratos existentes y esto es un gran error”.