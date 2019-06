Fotos: la extraña enfermedad que convirtió a este gato en el "más triste del mundo".

View this post on Instagram

Come on, Mum. We've been waiting for dinner since after breakfast milk . . . #dinnertime🍴 #furball #edscat #fatcats #rescuecats #cateyes #specialneedscat #hungrykitty #fluffycat #chunky #chunkycat #meow_beauties #adoptedcat #purrfect #myspecialcat #meowmeow #pawproject #catdinner #catsoftheday #catlife #ehlersdanloscat #furrypaws #bestcatsclub #catswithdisabilities #indoorcat #kittygram #tabbycat