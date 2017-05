“Nada llega gratis, todo merece esfuerzo y sacrificio”: Darío Cárdenas

Darío Cárdenas, quien comenzó su carrera presentando sus primeros diseños en Salón Futuro, la primer pasarela totalmente independiente, auto patrocinada y que significó mucho esfuerzo, además su paso por el Círculo de la Moda y Colombiamoda, le han permitido mantenerse vigente en el mundo del diseño. Ahora regresó con una nueva colección en el Congreso Bienal Latinoamericano de Moda, Ixel Moda.

El bumangués, presentó su colección de colores vibrantes donde mostró su constante evolución como diseñador. Con 12 salidas, Cárdenas se encargó de trasmitir sensaciones a partir de sus diseños, logrando llevar al público a ver una lectura en cada una de las prendas que diseñó.

En entrevista con PUBLIMETRO nos contó acerca de su inspiración, cómo fue el proceso de creación para ésta colección, cómo ve la industria de la moda en nuestro país y qué viene después de Ixel Moda.

1.¿Porqué volver a Ixel Moda?

Esta vez presenté mi trabajo a esta plataforma de moda, invitado por MASGLO, fue un reto que asumí para presentar al publico el lanzamiento de tonos primavera -verano 2017.

2.¿En qué está inspirada la colección?

Toda la colección parte de la paleta de color (Pantone) del lanzamiento de la temporada primavera verano, lo cual se convirtió en todo un reto, ya que mi trabajo y mi ADN es trabajar bajo estampación digital para crear historias que por lo general terminan en una connotación política, lo cual al final desistí de mi idea de presentar un tributo a nuestras heroínas debido a que esta vez estoy representando una compañía y por respeto a ella no quería involucrarla en mis apreciaciones políticas para evitar polémicas ajenas a ella.

3.¿Cuánto tiempo duró haciendo la colección?

La verdad montar una colección requiere de mucho tiempo, conceptualizar para un creativo parece ser fácil, pero cuando son muchas ideas organizarlas es muy difícil, mi compromiso es mostrar los colores del lanzamiento y eso se me termino convirtiendo en un pequeño problema, ya que cuando estampe las telas los colores se alteraron y eran muy distintos a la idea que le debe llegar al público consumidor de la marca; así que tomé la decisión de visitar cada uno de mis proveedores textiles y con esmaltes en mano buscar tela por tela y tono a tono, algo muy dispendioso que terminó siendo un proceso en el cual me demoré 20 días solo hallando los colores exactos.

4.¿Cómo fue el proceso creativo?

El lanzamiento consta de siete colores para la temporada primavera-verano, colores contrastantes que van desde el rosa pálido hasta el verde neón, lo cual hace un poco difícil la conceptualización y organización de tonos, pasé por todas las facetas, realicé muchos estampados los cuales al final desmonté por que no cumplían o con la ideología de la marca o con los tonos de el lanzamiento, sentí que había hecho como 3 colecciones y era muy difícil generar un hilo conductor algo que es muy importante dentro de la estética de una pasarela.

Mostré bloques de color y muchas estrellas y una fusión de materiales interesante.

5.¿Háblenos sobre la paleta de colores?

Vamos desde rosado, rosa empolvado, verdes neón, naranja, fucsia entre otros.

6.¿Intervención en las telas?

Tuve estampación digital y una técnica textil que se realiza con corte láser y adhesión a alta temperatura.

7.¿Qué mujer viste la ropa de Darío Cárdenas?

Una mujer que no le importa aparentar ser alguien para ser admirada, la mujer Darío Cárdenas es una mujer auténtica que le apuesta a sentirse diferente, a ser dueña de sí misma y el tema de la aprobación no le importa, es una mujer con espíritu romántico, nostálgico y a la vez rebelde, en pocas palabras una mujer diversa.

8.¿Cómo ve la situación actual de la moda en Colombia?

Tenemos grandes Diseñadores abriendo espacio a nivel internacional, estamos en ese momento en el que somos un punto focal y de referencia para Latinoamérica. Y eso los diseñadores jóvenes lo agradecemos por que ese esfuerzo de ellos repercute en todos nosotros.

9.¿Alguna faceta que le gustaría explorar y trabajarla en el diseño de moda?

Me gustaría ser profesor y guiar estudiantes y enseñarles que esto es una profesión como cualquier otra, y que nada llega gratis que todo merece de esfuerzo, sacrificio y creatividad.

Es una profesión con una idea tergiversada de fama, fiesta y farándula y no, está es una profesión donde se es artista y a la vez empresario en pocas palabras es como dedicarse a ser matemático y a la vez poeta, un punto de equilibrio muy difícil de encontrar.

10.¿Bajo que parámetros Darío escoge los materiales con los que trabaja?

Bajo el parámetro del amor a primera vista y del placer de ver los textiles e imaginarme cosas a través de ellos, un buen diseñador se conoce no por que use las mejores sedas, si no por que de el material mas básico construya toda una maravilla , ese es el verdadero reto de un buen diseñador.

11.¿Qué viene para Darío después de Ixelmoda?

Voy a hacer un receso, que por temas de salud debo hacerlo, y durante ese periodo empezaré a trabajar en un proyecto que me propusieron para el mes de octubre.