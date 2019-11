La joven activista climática quedó en un escenario muy complicado luego de que el Presidente Sebastián Piñera renunciara a acoger la cumbre de acción climática en Santiago. Ahora, a través de las redes sociales, Greta Thunberg pide ayuda para llegar a COP25 en Madrid.

Como ahora la ONU anunció que el evento se realizará el Madrid, la adolescente recurrió a redes sociales con el fin de pedir ayuda para poder llegar al viejo continente de manera sustentable.

"Como #COP25 se ha trasladado oficialmente de Santiago a Madrid. Necesitaré ayuda. Resulta que he viajado por medio mundo, por el camino equivocado :)", escribió.

La joven aseguró que necesita "encontrar una manera de cruzar el Atlántico en noviembre … Si alguien pudiera ayudarme a encontrar transporte, estaría muy agradecido".

"Lamento no poder visitar América del Sur y Central esta vez, estaba ansiosa por esto. Pero, por supuesto, esto no se trata de mí, de mis experiencias o de dónde deseo viajar. Estamos en una emergencia climática y ecológica", enfatizó.

Junto con enviar su "apoyo a la gente en Chile", Thunberg indicó que "la gente está sufriendo en todo el mundo, y estoy bien, haga lo que haga y esté donde esté".

I’m so sorry I’ll not be able to visit South and Central America this time, I was so looking forward to this. But this is of course not about me, my experiences or where I wish to travel. We’re in a climate and ecological emergency.

I send my support to the people in Chile.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019