'Todo héroe necesita un traje’, el proyecto para crear trajes para el personal médico

“¡Qué emoción! Te debes sentir muy feliz de escuchar como tantas personas todos los días a las ocho de la noche les aplauden como héroes”, escribió en un chat familiar un día una de las hermanas de Carolina Lebrun a otra de sus hermanas que es médica y que está atendiendo la pandemia en un hospital de Medellín.

Y es que los primeros días de la cuarentena obligatoria cada noche cuando el reloj marcaba las 8:00 p.m., miles de personas se asomaban a las ventanas o a los balcones de sus casas para aplaudir a todo el personal médico que se enfrentaba con su propia vida al virus que había paralizado el mundo.

Sin embargo, la respuesta de su hermana la dejó fría: “¿pero quién quiere ser un héroe si ni siquiera tiene un tapapocas? Así nadie quiere ser un héroe. Muy rico los aplausos, nos hacen sentir bien, pero aquí realmente todos tenemos miedo…”.

Carolina es la diseñadora de caracterización para medios audiovisuales de El Muñequero y justo en ese momento estaba escribiendo un guion para una campaña de sensibilización, cuando leyó la respuesta de su hermana sintió que debía hacer algo y fue como a su mente llegó la frase “todo héroe necesita un traje”.

El proceso

“Nosotros sentíamos la necesidad de actuar, de apoyar desde el conocimiento que teníamos que era desde la parte del vestuario. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que no tenía todos los recursos para el proyecto y es cuando me surgió la idea de que los trajes se podían hacer en casa. A partir de ahí se me acercó La Colegiatura luego de que varios estudiantes se entusiasmaran con participar”, comentó Carolina.

En ese momento El Muñequero le entregó sus diseños a La Colegiatura para que los mejore y aporte desde el área de insumos y materiales. “Más adelante con los contactos que ellos tenían empezamos a buscar el proveedor de la tela. Entró al proyecto la Universidad Nacional, que sería el vínculo que nos permitió afianzar las relaciones entre las empresas; y así fue como Fabricato se unió al proyecto”, reveló Carolina.

Mónica Laverde, jefe del programa de Diseño de Modas de La Colegiatura, comentó que en medio de la búsqueda de poder generar acciones que ayudaran a proteger la vida del personal médico que se enfrenta a la COVID-19 en los centros de salud de la ciudad, se cruzaron con la convocatoria de El Muñequero, a través de la participación de una de sus estudiantes, Valentina Piedrahita.

“Fue un encuentro afortunado, porque más allá de usar la confección, debíamos resolver los insumos y los materiales. Ahí fue donde encontramos una forma contundente para poder aportar a esta iniciativa. A partir de ahí es la suma de las personas que fueron llegando para que todo se concretara”, explicó Laverde.

La producción

Fabricato, una de las compañías más importantes de la región, se sumó al proyecto con los insumos. Claudia Vásquez, gerente de Moda y Promoción de Fabricato, explicó que para la confección de este traje se requieren telas antifluídos y que la compañía ya tenía la experiencia de fabricar.

“Este traje requiere que la tela sea antifluidos, nosotros tenemos ese tipo de acabados y lo aplicamos en una tela de poliéster – algodón, con el acabado que resiste hasta 50 lavadas, que es el requerimiento principal, para que no permita la tela ningún ingreso de fluido”, explicó la ejecutiva.

Vásquez destacó que este tipo de tela no es muy común que se encuentre en el país, con un acabado que cumpla las normas. “Nuestro acabado cumple la norma que se requiere en ese caso y fue el insumo principal para el traje”.

La cifra

53.000 trajes es la proyección de la producción de este diseño del traje biomédico.

La frase

“Sé que todos teníamos la voluntad de hacer algo, porque los médicos toda la vida nos han cuidado. Así que es el momento de retribuirles un poco y cuidarlos a ellos”, Carolina Lebrun, directora del laboratorio de caracterización para medios audiovisuales El Muñequero.

