La plaza se cerró luego de las primeras 15 pruebas de coronavirus positivas para la enfermedad. Plaza de mercado que tuvo casos de coronavirus abriría de nuevo si pasa algunas pruebas.

El cierre

Se trata de la Plaza La Minorista de Medellín que debió cerrarse el pasado martes cuando se conocieron las primeras pruebas positivas.

Desde entonces las autoridades locales trabajan en la desinfección y en el cerco epidemiológico.

La plaza es un de los principales centros de abastecimiento del Valle de Aburrá.

La secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe Montoya, informó que la Plaza Minorista no abrirá sus puertas a la ciudadanía hasta que se apruebe un plan de saneamiento básico.

“Hasta que no se realice el plan y sea avalado por la Secretaría de Salud, la reapertura de la Plaza Minorista no va a ser posible. En el momento que se verifique por parte del equipo de inspección y vigilancia, podremos hablar de la reapertura”, señaló.

El objetivo es lograr la contención del virus, la limitación de su diseminación.

No de permitirá el acceso a personas que no usen el tapabocas y no tengan el distanciamiento recomendado.

Las pruebas

Luego del cierre temporal de la plaza, se realizaron 238 muestras de las cuales 184 han sido negativas.

Sin embargo, aún hay 54 pruebas que están a espera de resultado y de estos dependerán nuevas medidas.

La secretaria de Salud también recordó que la sintomatología es la directriz para tomar la muestra.

"Deben estar pendientes de que no haya aumento de temperatura, signos como tos, malestar general o gripa”, explicó.

Además, dijo que aquellas personas que no presenten síntomas deberán seguir las recomendaciones básicas como el uso de tapabocas y el aislamiento preventivo.

MÁS NOTICIAS DE MEDELLÍN, AQUÍ