“Encontré una ciudad que tiene problemas graves en derechos humanos”: personero de Medellín

Willian Yeffer Vivas Lloreda, el nuevo personero de Medellín, llegó al cargo luego de sacar el puntaje más alto (81,43) dentro de 143 aspirantes, tiene un amplio recorrido en cargos del sector público en el Chocó, como personero municipal, secretario de gobierno, comisario de familia, coordinador de casa de justicia, contralor y defensor público; siempre en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Es abogado, administrador, especialista en Derecho procesal penal, Derecho contencioso administrativo y Derecho económico y de los mercados; con Maestría en Derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados y en Derecho constitucional; y docente universitario.

El personero habló con PUBLIMETRO de la ciudad que acaba de recibir, los principales problemas, lo que se debe hacer para solucionarlos y lo que planea ejecutar en los próximos cuatro años.

¿Cómo recibe a Medellín en materia de derechos humanos?

Hemos encontrado una ciudad que tiene problemas graves en materia de Derechos Humanos, que están diseminados en diferentes aspectos, como el medioambiental, el desplazamiento interurbano, el reclutamiento, la salud y el tema de los migrantes. Todos estos problemas juntos hacen que haya una violación sistemática de derechos en la ciudad. Además, el tema carcelario es también absolutamente grave y que pone a la Personería a realizar una labor ardua y de día a día, para poder solventar los derechos de los ciudadanos.

En una escala, ¿cuál de esos problemas es el más urgente para resolver?

El tema carcelario es urgente resolverlo, en razón que estas personas tienen un gran riesgo a la salud. Hoy la vida de ellos está afectada, tanto así que debido al hacinamiento dentro de estos establecimientos, ha habido homicidios. Es hora de que las autoridades actúen de manera urgente, ya hay mucho diagnóstico, mucha charla, ya se ha hablado mucho del tema; pero no hay decisiones claras y fuertes para poder solucionar la problemática.

Ese es un tema recurrente y parece que no se hace nada, ¿usted cree que falta es voluntad política?

Sí, hay falta de voluntad política. He revisado un poco los informes existentes y hay unas órdenes emanadas de la Corte Suprema de Justicia, una sentencia de tutela, y se habló de una cárcel metropolitana, de construirla a través de una alianza público- privada, pero no ha pasado absolutamente nada. Todo ha quedado en discursos, en proyectos, en propuestas. Por eso hemos dicho que estaremos muy pendientes para que haya decisiones y acciones reales. No más diagnósticos, ni propuestas, ni proyectos; ya se necesitan acciones.

¿Hasta dónde puede llegar la Personería para lograr que se ejecuten esas acciones?

Seguir solicitando a la entidad municipal para que haga todos los esfuerzos presupuestales para poder construir un establecimiento carcelario. La sentencia de la Corte Constitucional dice que podrá hacer uso de acciones constitucionales para que la administración municipal pueda resolver el problema carcelario.

¿Cuál es el porcentaje de hacinamiento que existe actualmente?

En las estaciones de policía hay un hacinamiento del 1000% y en los establecimientos carcelarios, El Pedregal y Bellavista, se supera el 400%. Es una situación que toca solucionarla ya y máxime en el estado de crisis frente al tema del coronavirus, que hace que en estos sitios donde hay sobrepoblación sean de alto riesgo de contagio.

Otro tema que preocupa es el reclutamiento de menores de edad por las bandas criminales…

Las personas que vienen sufriendo el desplazamiento interurbano en la ciudad de Medellín son jóvenes entre los 16 y los 25 años. Los niños se han convertido en presa fácil de los grupos delincuenciales para utilizarlos, y volverlos víctimas porque eso son, para poder cometer algún tipo de actividad criminal. La misma gente nos ha dicho que la participación de los jóvenes en esto está relacionado con la falta de empleo, inversión social y presencia del estado en las laderas de la ciudad. Es que debe haber presencia permanente, no es posible que solo aparezcan cuando hay un muerto.

¿Cuál es el panorama de la salud con la emergencia que se vive por el coronavirus?

El problema de salud es a nivel nacional. El sistema está en crisis y está colapsado. Medellín tiene mejores establecimientos y profesionales de salud, pero la capacidad institucional existente hoy no es la suficiente para atender las contingencias que se presentan. Si antes del coronavirus había crisis en las salas de urgencias, ¿qué imaginar lo que ocurriría si hay un alto contagio? No es por la capacidad de los médicos, sino porque la infraestructura no es adecuada.

¿Cuáles son sus planes para este cuatrienio?

La Personería debe ponerse a tono con las nuevas dinámicas sociales, tiene una estructura creada en el 2002 y hemos dicho que las dinámicas de hoy son totalmente distintas. La calidad del aire hoy hace parte de la agenda del gobierno metropolitano, por eso el observatorio de medioambiente debe convertirse en una personería delegada, para hacer seguimiento y buscar la garantía de los derechos de las familias multiespecies. Crear la Unidad de Asuntos Étnicos ya que hoy en Medellín hay más de 250.000 personas entre afros e indígenas. Además, crear un observatorio de Mujer y género, para vigilar la política pública y proponer acciones para protegerlos.

¿Cómo se sueña que va a terminar Medellín con su labor como personero?

Sueño con una personería a tono, cercana y siendo la voz de los que no tienen voz.

Ruta de apoyo

Quienes deseen ayuda de la Personería de Medellín deberán acercarse a la Unidad Permanente de Derechos humanos en la sede El Bosque, Carrera 52 No 71 84 1er piso, frente al Parque de los Deseos, cerca de la Estación del Metro Universidad de Antioquia. Hay personal atendiendo 24 horas al día los siete días de la semana, que le indicarán que tipo de acción debe realizarse para poner fin a la violación de sus derechos.

Las cifras

1000% es el hacinamiento en las estaciones de la Policía Metropolitana de Medellín.

18 años tiene la estructura actual de la Personería de Medellín.

250.000 personas entre afrodescendientes e indígenas hay en Medellín.

La frase

“Sueño con una personería a tono, cercana y siendo la voz de los que no tienen voz”, Willian Yeffer Vivas Lloreda, el nuevo personero de Medellín.

