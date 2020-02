“La experiencia es lo más valioso de un restaurante": Tulio Zuloaga

“Soy Tulio Zuloaga o Tulio Recomienda, de los Recomienda de toda la vida”, es como se presenta en medio de su característica carcajada. El bloguero gastronómico, músico, presentador de televisión, escritor, emprendedor y empresario; habló con PUBLIMETRO sobre su trayectoria en el mundo de la gastronomía, sus recomendados, aprendizajes, sueños y el gran éxito que ha tenido en los últimos años con el Burger Master.

¿Cuáles fueron esos momentos claves de su vida que contribuyeron a la construcción del éxito que hoy tiene en el gremio de la gastronomía?

De las cosas más importantes, en principio, es el tema de descubrirme, porque en Medellín nació todo, la música que hacía y el ser emprendedor, porque antes de estar en el tema gastronómico estaba en el mundo de los carros.

En 10 años, -suena muy cortico y muy rápido cuando uno mira por el retrovisor-, pero fueron 10 años de llantos y luchas, en los que terminé teniendo un concesionario de autos que se llamó Tecniautos y con eso nació el ‘Manual del eterno emprendedor’, para decirle a la gente: ‘tú puedes hacer lo que quieras, lo que necesitas es una muy buena idea, trabajarla con pasión, entenderla muy bien y meterle una buena inyección de bondad, para que la misma vida y el universo te ayuden como tal’.

¿Cómo inició su camino por la gastronomía?

Estando dedicado al concesionario apareció Teleantioquia, porque se habían puesto muy de moda los programas de televisión gastronómicos como el de Anthony Bourdain o Andrew Zimmern. Entonces, querían un programa gastronómico, así que creamos Gastrosophía, un programa que en su época fue un fenómeno local aquí en Medellín y luego salió a otras ciudades de Colombia, porque la gente lo veía a través de Teleantioquia. Luego lo compró Caracol Internacional y se lo llevaron para Estados Unidos.

No fue algo inmediato, yo no empecé de una con el tema de la gastronomía, lo que sí es cierto es que pasé dos años con Gastrosophía, metido de cabeza estudiando. Estudié en la Escuela Mariano Moreno, estando con los mejores especialistas, porque la base de todo es el conocimiento y la experiencia.

¿Le han insinuado que su éxito ha sido muy rápido?

Muchos blogueros hoy en día miran y dicen: ‘oye, pero es que a ti te ha ido muy bien muy rápido’. Lo que no saben es que van 13 años metido en esto, estudiando. Siempre les pregunto a los blogueros: ¿Quieres que te sigan o quieres que te crean? Porque ese ha sido el gran éxito de la red, porque mis redes no son tan grandes comparadas con otras, pero son capaces de mover a mucha gente, porque para mí mis seguidores son mis amigos y por eso los llamo ‘mi ejército de comelones’, que cuando se lanza una recomendación van y responden de inmediato.

¿Cuál es la clave del manejo que le ha dado a sus redes?

Que para mí son una gran comunidad, tenemos una gran interacción, todos están comentando y opinando sobre los platos que recomiendo, dicen si les gustan o no. Es una gran mesa de amigos que ha permitido que se fusione muy bien con el tema de la gastronomía.

¿Qué pasó con Soy vino?

Esa fue una comunidad que creé del mundo de los vinos, dando educación sobre ellos, pero a la gente no le interesaba sino saber a dónde podía ir a comer y la pregunta de siempre era: ¿Qué me recomiendas? Hasta que un día me dije: el tema es, definitivamente, la gastronomía; la gente en eso es en lo que necesita más ayuda.

Ahí nació Tulio Recomienda…

En la época de Gastrosophia veía muchas propuestas llegar a Medellín y a Colombia de grandes cocineros con unos restaurantes espectaculares, pero que se morían porque la gente no se atrevía a salirse de los sitios que ya conocía. Hoy eso ya está muy abierto, pero en esa época no eran capaces de probar nada y los sitios quebraban.

En ese entonces decidí crear el sistema informativo más grande que pueda haber y empecé recomendándole a la gente con un Blackberry a través del pin. Cuando la gente me preguntaba que cómo se llamaba, les decía el nombre más creativo: Tulio Recomienda (risas). Arranqué en Facebook a contarle a la gente, no como un crítico sino de lo que a mí me parecía rico.

¿Qué ha aprendido en este proceso?

Aprendí que el gusto es la razón y la experiencia es lo más valioso que hay dentro de un restaurante. Mucho más allá de si una salsa está bien ligada o todos los temas que manejan los críticos. Lo que me interesa es cómo me siento cuando salgo de los restaurantes.

¿A qué le debe la credibilidad que tiene cada una de sus recomendaciones?

La verdad desde el principio la gente me creía porque ya me habían leído desde hacía tiempo en los periódicos y revistas, me habían visto en la televisión durante dos años hablando de restaurantes, digamos que todo hizo una base muy, muy fuerte, para que Tulio Recomienda como tal fuera posible. Eso fue en siete años y las grandes revoluciones fueron un poquito antes del 2017 y ya con los Master ha sido una explosión total por toda Colombia.

¿Cómo nació el Burger Master?

El tema nace al obsesionarme con las hamburguesas cuando estuve en Bogotá con el gran cocinero Daniel Kaplan, que lo vi hablando de hamburguesas y de lo que hacía al picar las carnes. Me mostró un mundo en el que no es solo la carne y el pan.

Teniendo la red y patrocinadores empecé a viajar por todos los lugares del mundo tratando de descubrir cómo se armaba una hamburguesa perfecta. Al principio pensé en un manual, que creo es el único que hay en internet, con los 15 pasos de una hamburguesa perfecta.

Con ese conocimiento empecé a sacar listados de hamburguesas en las ciudades y habían personas que decían que esa no era la número uno, que le gustaba más la otra y eso era un tema de discusión constante como comunidad. Pero siempre pensé que la gente debía crear sus propios listados.

En el 2017 hubo una desaceleración del sector gastronómico y ahí se afectaron muchos empresarios pequeños. Como tenía el contacto de muchos hamburgueseros, muchos iban a cerrar y me llamaron para escribir sobre sus hamburguesas. Fui y escribí sobre esas hamburguesas, y se convirtió en la muestra de que la gente se movía con la recomendación.

¿Cuáles son los objetivos del Master?

Que la gente tenga la oportunidad de probar muchas hamburguesas artesanales y que puedan votar. Para los negocios es una oportunidad de mercadeo, para que la gente conozca sus lugares y sus productos.

¿Se imaginó el éxito que ha logrado?

Nunca en la vida. Uno tiene sueños, pero la verdad nunca me imaginé que sería un fenómeno así. Tanto es que nosotros planeamos entre 30 hamburgueserías de Medellín vender 11.000 en 11 días, nuestro máximo sueño era vender máximo 1000 por día. Yo recé, hice de todo, pensé en que era una locura, cocineros me dijeron que eso no funcionaba, tumbé el concurso y los hamburgueseros me dijeron que no, que esta era su oportunidad o debían cerrar sus locales. Se abrió el lunes y a las 5:00 p.m. se habían vendido las 11.000 hamburguesas, en total se vendieron casi 100.000 en esos días. Eso volvió famoso el Burger Master, porque nunca había pasado en Colombia que una ciudad como Medellín se quedara sin carne de hamburguesa, sin lechuga, sin panes, sin queso.

¿Cuántas ciudades participarán este año?

Iniciará el 11 de mayo y vamos a tener 20 ciudades entre las que están: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Pereira, Armenia, Manizales, Cúcuta, Montería, Valledupar, Neiva, Popayán, Pasto. Ya se volvió el evento más grande del mundo durante siete días continuos.

¿Qué variaciones tendrá esta versión?

La inspiración es Colombia y todas las hamburguesas tienen que tener ingredientes colombianos. Vamos a pasar de los quesos chédar y los holandeses al siete cueros, al queso de hoja y a otros productos colombianos, para apoyar el agro.

Por otro lado este año la votación cambiará, siempre he pedido un listado de cinco, pero por primera vez voy a pedir que la gente vote por la que más le gustó luego de haber probado mínimo cinco hamburguesas.

¿Cómo fueron los resultados del 2019?

En Medellín vendimos 250.000 hamburguesas, en el país fueron 2.008.000, que representaron ventas por $28.000 millones. Un estudio con todas las federaciones que publicaron la Revista Semana y el diario la República indicó que $20.000 millones de pesos habían quedado en el agro y eso me sorprendió.

Las historias publicadas en las redes de los lugares que descubre son inspiradoras…

Mi mejor pago es saber que les va bien y que muchos han crecido después que pensaban cerrar. Nosotros no tenemos cobros por los videos, ni por visitar los lugares, para eso tengo a los patrocinadores. Saber qué se les acaba la comida, es mi mayor orgullo. A mí no me importa si eres el restaurante más pinchado o si eres un vendedor de empanadas en la Mayorista, a mí me interesa que a los dos les vaya igual de bien.

¿Cuál es su sueño?

Cubrir toda Colombia con los Master como tal, incluso ya registré los nombres en Europa para el futuro, pero primero nos enfocamos en el país.

