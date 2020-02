Menores de edad cada vez más utilizados por las bandas criminales

La utilización de menores de edad por parte de las bandas criminales que operan en Medellín es cada vez más frecuente. Los hechos del último año han evidenciado cómo niños de 13 y 14 años han sido entrenados para matar, traficar estupefacientes y portar armas de fuego.

Además, los adolescentes se han convertido en presa de los delincuentes para sembrar el terror en la comunidad al ser asesinados sin ninguna razón o ser víctimas de desplazamiento forzado y hasta desaparición.

Según las cifras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá durante el 2019 fueron aprendidos 313 menores de edad por múltiples delitos, mientras que en lo corrido del 2020 ya van 260, un 83% del total del año anterior.

La Comuna 13

James Zuluaga, director del comité de Derechos Humanos en la Comuna 13, reconoce que esta es la zona del Valle de Aburrá en el que más menores de edad están siendo instrumentalizados o que han sido reclutados y pertenecen a las bandas criminales.

“Creo que somos la zona que más menores tiene insertos en los grupos armados y esto es debido a que la Comuna 13 ha sido una de las comunas con menos inversión social de la ciudad. Eso genera que muchos de los niños y jóvenes de desescolaricen y muchos de los padres no tengan empleo, lo que permite que estos niños empiecen a ser mandaderos de estos actores armados y al final sean vinculados a estos grupos”, explicó Zuluaga.

La problemática, dijo el defensor, inicia cuando los niños tienen muy corta edad y son utilizados para hacer ‘mandados’, “al inicio los utilizan para que transporten armas o drogas y al final los terminan es preparando para que sean sicarios”.

Otro de los factores que facilita este fenómeno es que la Comuna 13 se ha convertido en un territorio de desplazados del Urabá y Chocó, lo que convierte a los niños en presa fácil de las estructuras criminales.

“Siempre hemos sido la zona del país que más desplazados recibe y actualmente el tema de inmigrantes es muy alto y preocupante. Eso genera que personas que no tienen como alimentarse diariamente sean blanco fácil para que los actores armados a través de un mercado o de un recurso mínimo los enfilen”, reveló Zuluaga.

La edad de captación

Según Zuluaga, en el análisis de caracterización de los miembros de las bandas criminales de la Comuna 13 que desarrolló la mesa de Derechos Humanos en el 2019, determinó cifras alarmantes. “El análisis nos arroja que en esta comuna hay al menos 1000 personas que estarían al servicio de estas estructuras armadas, de las cuales 600 serían menores de edad”.

Asimismo reveló que la edad de los niños en la que empiezan a ser captados por los integrantes de las diferentes estructuras criminales que convergen en el territorio es desde los 10 años de edad.

“Tenemos niños en procesos de vinculación desde los 10 años, porque aquí falta más inversión social, pero la real. Es que creen que porque nos hacen una obra de infraestructura, ya nos están solucionando el problema de inversión social y eso es totalmente errado. No tenemos escenarios ni ofertas culturales suficientes. Las poquitas que hay están permeadas por las mismas estructuras criminales”, comentó el defensor.

Zuluaga es enfático al decir que “aquí hay que mirar bien a fondo lo que está sucediendo. Apostarle a la Comuna 13 en temas de inversión social, cultura y deporte; porque la Comuna 13 es la que está protagonizando hechos violentos, no solo en la comuna, sino en el resto de la ciudad. Lastimosamente, desde aquí salen menores de edad a cometer delitos a otras zonas”.

Además, alertó a la administración para que entienda que debe existir una apropiación de los espacios con entrenadores deportivos y artísticos, porque sin ellos los niños se vuelven presa fácil de la delincuencia y estos lugares sus centros de operación.

Es importante destacar que muchos de los menores son hijos de mujeres cabeza de hogar, razón por la cual se ven obligadas a trabajar largas jornadas, lo que genera que sus hijos pasen muchas horas sin supervisión y sean utilizados desde temprana edad para delinquir.

Los enfrentamientos

Recientemente la Comuna 13 vivió una ola de homicidios, en menos de una semana 6 personas fueron asesinadas, entre ellos un menor de 17 años, que pertenecía a colectivos que trabajan por la comunidad y que no tenía relación con ninguna banda.

Al respecto Zuluaga indicó que “cuando empieza el conflicto, muchas veces, asesinan personas para sembrar terror, otras porque se parecen a alguien o porque es conocido de alguien, todo para que se genere duelo en los otros actores armados”.

El llamado del defensor es a que se hagan “acciones concretas e inmediatas. No podemos seguir presentando a cualquier capturado como el responsable de los hechos, cuando no lo es. Nos pasó en la administración pasada, que capturaban a cualquiera y eso lo que hizo fue fortalecer las grandes estructuras acá. Lógicamente sí dieron golpes efectivos, pero la mayoría eran para que la gente quedara contenta. Hoy tenemos un problema real, las estructuras están más fuertes que hace cuatro años y Daniel Quintero no puede entrar en el mismo juego que Federico Gutiérrez”.

Por su parte el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, dijo que esos homicidios son producto de enfrentamientos entre las bandas criminales de ‘La Agonía’, ‘El Coco’ y ‘Peñitas’; y que para contrarrestar la violencia al sector periférico de la comuna llegarían 60 carabineros y se establecerían puestos de control.

Las desapariciones

Uno de los temas que más preocupa actualmente es la cantidad de desaparecidos que se registran año a año. Luis Guillermo Pardo, presidente del Centro de Consultoría del Conflicto, C3, dijo que las cifras son alarmantes.

“Las cifras del libro ‘Cartografía de la desaparición forzada en Colombia’, de la organización Derechos humanos en todas partes, dice que de 68.431 desaparecidos en Colombia solo en Antioquia hay 6580 y que Medellín es el municipio con más desaparecidos del país con 2977”, señaló Pardo.

El experto considera que en Medellín se debe entender que el conflicto urbano es mucho más que homicidios, porque cuando las bandas criminales hacen pacto cambian los homicidios por las desapariciones forzadas y es un tema que se debe tratar con mayor celeridad.

La ruta

De acuerdo con la organización Combos, si conoce de algún menor de edad que esté siendo instrumentalizado por los criminales, debe acudir a:

Personería de Medellín, en la Plaza la Libertad Carrera 53A No 42 – 101, contigua al Centro Administrativo La Alpujarra. Teléfono: 3849999. [email protected]

En el Centro de Atención UPJ con atención las 24 horas al día los siete días a la semana. Unidad Permanente para los Derechos Humanos UPDH. Carrera 52 No 71 84 1er piso, frente al Parque de los Deseos, cerca de la Estación del Metro Universidad de Antioquia, Colombia. Teléfono. 3849999 ext. 304.

Unidad de Víctimas en el centro de Atención a Víctimas Belencito. Dirección: Carrera 92 # 34 D – 93 Barrio Belencito.

Centro de Atención a Víctima Caunces Oriente Dirección: Carrera 6 AB # 47 A – 99 Kilometro 1 Vía Santa Elena. Barrio Buenos Aires

Instituto Colombiano de Bienestar Familia ICBF

La persona que denuncia debe realizar la declaración del hecho victimizante ante la Personería de Medellín o la Unidad de Víctimas adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social Familia y derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La Personería y la Subsecretaría en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inician proceso de verificación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inicia proceso de restablecimiento de derechos del niño, niña o adolescente. Si hay amenazas al niño, niña o adolescente interviene la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación. La familia del niño, niña o adolescente tiene derecho a recibir Ayuda Humanitaria de Emergencia por parte de la entidad que indique la Personería o la Subsecretaría de Derechos Humanos en Medellín.

La cifra

Cerca de 600 menores de edad están siendo instrumentalizados por bandas criminales en la Comuna 13 de Medellín.

La frase

“Tenemos niños en procesos de vinculación desde los 10 años. Aquí falta más inversión social, pero la real. Es que creen que porque nos hacen una obra de infraestructura, ya nos están solucionando el problema de inversión social y eso es totalmente errado. No tenemos escenarios ni ofertas culturales suficientes. Las poquitas que hay están permeadas por las mismas estructuras criminales”, James Zuluaga, director del comité de Derechos Humanos en la Comuna 13.

