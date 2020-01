Esta sería una nueva táctica para no ser linchados por los ciudadanos. Ladrón se hace el muerto para que no lo golpeen al ser atrapado, pero no le creen.

El caso reciente

Este viernes se registró un caso en el que un hombre que le habría robado una motocicleta a un joven fue alcanzado.

Al ser atrapado la víctima que estaba acompañado por otros ciudadanos lo atraparon y golpearon.

Sin embargo, notaron que el hombre quedó inmóvil tendido en el suelo y empezaron a grabar con un celular.

Captura de video

En el video se observa como el presunto ladrón, se mantiene con los ojos abiertos e inmóvil en el suelo.

Pero, cuando se acercan otros hombres al lugar, lo mueven y proponen quitarle la ropa, reacciona.

Varios decían: "empelótelo", "mándelo sin ropa", "este es el gatico que se mantiene robando aquí en Buenos Aires".

Los vecinos del lugar lo requisan con el objetivo de encontrarle la cédula, pero no tenía.

La evidencia

A través de un segundo video, se observa que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lo capturó.

El hombre se encontraba de pie, con las manos esposadas y se disponían las autoridades a tomar la fotografía del procedimiento.

Sin embargo, cuando lo estaban ubicando un ciudadano entra y le da un puño en la cara.

El hombre camina unos cuantos pasos y se cae al suelo con uno de sus brazos sobre la cara.

Nuevamente se quedó inmóvil y empieza moverse como si no pudiera respirar, la persona que graba dice: "él se está haciendo. Ahora se hizo también".

Acto seguido, el presunto ladrón empezó a llorar y moviéndose en el suelo le decía al policía que sentía la costilla fracturada.

Sollozando se levantó del suelo y nombrando a la mamá le hacia comentarios, incomprensibles, a los presentes.

Es importante resaltar que las autoridades recomiendan no ejercer la justicia por mano propia.

Muchas veces el maltrato hacia el victimario es causa para que el juez de control de garantías lo deje en libertad.

De acuerdo con las cifras compartidas por el brigadier general Elieces Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en las últimas 24 horas se recuperaron 8 motocicletas.

📢Entérate de los resultados obtenidos contra el hurto de automotores en el Valle de Aburrá. #TodosContraElHurto #ConstruyendoSeguridad 👇 pic.twitter.com/xTfHOpeE3c — BG. Eliecer Camacho Jiménez. (@PoliciaMedellin) January 25, 2020

