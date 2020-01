Spotify presenta Made in Medellín, el nuevo podcast. Medellín es protagonista en el podcast de la vida de J Balvin.

El nuevo podcast

Se trata de la vida y la música de J Balvin, contada de forma íntima por el artista, su familia y sus amigos.

Participan todos los que lo han acompañado desde que era un adolescente y compartieron su sueño.

El escenario y protagonista de la historia, que se cuenta en seis episodios, es Medellín.

La ciudad que en la última década ha adoptado como propio al reggaetón, hasta convertirlo en un elemento de su identidad.

Medellín ganó un nuevo flow con su principal embajador J Balvin, que lo exportó a más países.

Tanto así, que se convirtió en una revolución de la música latina, que pone a bailar a millones de personas en todo el mundo.

Made in Medellín es el relato de la persona, José, y el artista, J Balvin.

“Conozco mucho a J Balvin y poco a José porque me dediqué mucho al personaje. Pero finalmente, sin José no hay J Balvin. Hubo momentos en los que J Balvin me ganó y ahí caí en muchos errores", dijo el artista.

Este podcast son recorridos a través de anécdotas, por la ciudad, de los orígenes y por la trayectoria de J Balvin.

